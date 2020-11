Covid: Lega, sì scostamento bilancio se per calo tasse

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Per noi si può procedere allo scostamento ma per ridurre le tasse ai cittadini italiani e aumentare le pensioni in base all'inflazione. Parliamo della riduzione dell'Iva, dell'Irap e della sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori autonomi. Chiediamo anche l'aumento pieno ed effettivo degli importi dei trattamenti pensionistici che tenga conto dell'inflazione e mantenga inalterato il potere di acquisto, rispettando così la sentenza della Corte costituzionale. Il nostro obiettivo è fare in fretta sopperendo alle mancanze della maggioranza lavorando insieme alle altre forze di opposizione". Lo dichiara il Presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo che con il capo dipartimento economia della Lega, il senatore Alberto Bagnai ha presentato la risoluzione sullo scostamento di bilancio. (ANSA).