40 anni per 'Colpa d'Alfredo' tra anima fragile e rock

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Un ragazzo e una ragazza, in una grande città che dai rispettivi balconi attraverso un filo rosso per il bucato, si scambiano una lettera, una rosa, un anello che cade. Il tempo passa e il ragazzo, inseguendo idealmente lo stesso anello, ricerca quel legame perché "la vita continua anche senza di noi". E' il racconto scandito nel corto animato (disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme) realizzato ad hoc per uno dei capolavori di Vasco Rossi, Anima fragile, in occasione dell'arrivo il 27 novembre con Sony Music della speciale 'R>PLAY Edition 40th' per Colpa d'Alfredo" il terzo disco del rocker, uscito nell'aprile 1980.

Una riedizione quella di Colpa d'Alfredo che comprende fra gli altri, il corto, scaricabile in hd; un Hardcoverbook di 32 pagine con contenuti esclusivi (compresa una lunga intervista di Marco Mangiarotti a Vasco Rossi) + CD e un LP. Un nuovo viaggio in un album fondante con canzoni come, la title track, "Colpa d'Alfredo", "Non l'hai mica capito", "Susanna", "Anima Fragile", "Alibi", "Sensazioni forti", "Tropico del cancro", "Asilo Republic' rimasterizzati partendo dai nastri master analogici.

Un processo curato dal sound engineer Maurizio Biancani, storico collaboratore di Vasco Rossi: "'Colpa d'Alfredo' "rappresenta la svolta rock di Vasco e ne è un elemento importante anche Maurizio Solieri, che diventa a questo punto il chitarrista effettivo della band" spiega in conferenza stampa Biancani. A curare il progetto redazionale insieme a Tania Sachs (portavoce da sempre del rocker) c'è Arturo Bertusi, che firma anche la regia del corto di Anima fragile come aveva già fatto per il corto di Jenny è pazza'. Si rinnova anche il sodalizio con Rosanna Mezzanotte, autrice di disegni, personaggi e scenografie poi animati da Tommaso Arosio e Matteo Manzini (scene realizzate a mano con l'interfaccia del computer).

(ANSA).