In Olanda abbattuti 190 mila polli per influenza aviaria

(ANSA) - L'AJA, 22 NOV - Le autorità olandesi hanno abbattuto circa 190mila polli in seguito a focolai di influenza aviaria in almeno due allevamenti. Lo ha comunicato il ministero olandese dell'Agricoltura. Sono in particolare 100mila le galline abbattute in un allevamento di Hekendorp, alle porte di Gouda, mentre 90mila polli a Witmarsum, nella regione del Friesland nel nord del Paese. In entrambi i casi il sospetto del propagarsi di una forma "altamente contagiosa della variante H5" ha indotto ad intervenire, ha precisato il ministero. (ANSA).