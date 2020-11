Burkina Faso: presidenziali, alcuni seggi chiusi per minacce

(ANSA) - OUGADOUGOU, 22 NOV - Alcuni seggi per le elezioni presidenziali in Burkina Faso sono stati chiusi a causa di "minacce". Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale Newton Ahmed Barry senza precisare se si tratti di timori di attacchi jihadisti.

I seggi che sono stati costretti a chiudere si trovano principalmente nell'est. "Alcuni individui hanno impedito alla popolazione di recarsi a votare", ha detto ancora il presidente della Commissione aggiungendo che "per il resto tutto procede bene". (ANSA).