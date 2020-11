Covid: Rosato (Iv), Cdm rinvii tutte le scadenze fiscali

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Sono preoccupato per tutti coloro che hanno avuto perdite di fatturato causate dalla pandemia ma che per il meccanismo dei codici Ateco non sono compresi nei Decreti Ristori. Spostiamo tutti i pagamenti fiscali. I decreti che andranno in Cdm in questi giorni devono prevedere lo slittamento di tutte le scadenze fiscali, da qui alla fine dell'anno, per tutte le imprese colpite dalla crisi". Lo dichiara Ettore Rosato, presidente di Italia Viva intervenuto a Telelombardia durante la trasmissione Orario Continuato. (ANSA).