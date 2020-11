Infanzia: Casellati, Istituzioni ne garantiscano tutela

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "E' necessario che in questa giornata, le istituzioni ricordino che bisogna essere al fianco di tutti coloro che operano per garantire la protezione e il benessere delle generazioni più giovani". Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in un videomessaggio congiunto con il presidente della Camera Roberto Fico ad un evento in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

"La pandemia, che ha colpito milioni di persone nel mondo provocando morte e disagi, rischia di lasciare segni pesanti anche nel nostro futuro. E non soltanto per la salute e l'economia, ma anche sul piano sociale e antropologico. Domani, sui libri, i bambini e gli adolescenti, che stanno vivendo questo tempo difficile e incerto, sono destinati a essere ricordati come 'la generazione CoVid': la generazione dell'infanzia e dell'adolescenza chiusa dietro una porta. I ragazzi cresciuti nella solitudine e nell'isolamento. I "figli di Internet" che hanno dovuto rinunciare alla socialità e ai rapporti umani per sostituirli con la tecnologia e la realtà virtuale. Oggi - ammonisce - spetta alle istituzioni riflettere sulle strategie e sui rimedi possibili. Penso alla scuola, all'esigenza di investire realmente sulla didattica in presenza, rafforzando le misure di sicurezza e i controlli. Penso all'esigenza di sostenere le famiglie con servizi di supporto, soprattutto a favore dei bambini con disabilità, 'i più fragili tra i fragili'. (ANSA).