Infanzia: Casellati-Fico, Garlatti difenderà infanzia

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Carla Garlatti "è una figura di alta competenza e professionalità che porterà avanti tutte le battaglie necessarie per difendere e sostenere i nostri ragazzi". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in un videomessaggio riferendosi alla nuova presidente del Garante per l'Infanzia.

Apprezzamento per la figura di Garlatti e auguri di buon lavoro sono stati espressi dal Presidente della Camera Roberto Fico nello stesso messaggio congiunto inviato ad un evento in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. (ANSA).