Giovani: Fico, a lungo ignorati, vanno sostenuti da Stato

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Per troppo tempo le Istituzioni, non soltanto nel nostro Paese ma a livello globale, non hanno dato spazio adeguato alle istanze dei giovani. Nelle scelte pubbliche sono quasi sempre prevalsi gli interessi immediati e le rivendicazioni delle generazioni di età più avanzata.

Si è imposta così una visione a breve e medio termine, volta ad ottenere tutto e subito. Sono state ignorate a lungo le conseguenze delle politiche, dei comportamenti e degli stili di vita sulle generazioni future". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un videomessaggio congiunto con la presidente del Senato inviato ad un evento in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

"Il principio di solidarietà fra generazioni deve essere invece un principio guida delle nostre azioni, come adulti, come politica, come istituzioni. Per fare questo - sostiene - dobbiamo ricordare quotidianamente che ogni scelta che prendiamo oggi, a cominciare da quelle sulla scuola, ha un impatto sui più piccoli. Condiziona irrimediabilmente il loro futuro come quello del Paese intero. Anche per questo come Camera dei deputati, in collaborazione con il Senato e il ministero dell'Istruzione, abbiamo voluto rilanciare quest'anno i progetti dedicati ai giovani e ai valori costituzionali. Le politiche da un lato, le iniziative istituzionali dall'altro: sono due fronti di un ampio impegno che non deve conoscere colori".

"L'Italia ha estremo bisogno dei giovani, del loro entusiasmo, della loro capacità di guardare le cose in modo originale, della loro sensibilità su certi temi. Penso a quello sull'ambiente per esempio. Dobbiamo poter arricchire la società con il loro contributo. Per questo abbiamo la responsabilità di garantire loro un sano sviluppo ed effettive opportunità di crescita", conclude Fico. (ANSA).