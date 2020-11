Oms, seconda ondata del virus va combattuta senza vaccini

(ANSA) - GINEVRA, 18 NOV - I vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza vaccini", ha ammonito il capo delle emergenze dell' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Michael Ryan, in un forum sui social media.

"Penso che passeranno almeno quattro o sei mesi prima che ci siano livelli sufficienti di immunizzazione ovunque", ha detto, osservando che i vaccini non dovrebbero essere visti come una "pozione magica". "Dobbiamo capire e interiorizzare questo, e renderci conto che questa volta dobbiamo scalare questa montagna senza vaccini". (ANSA).