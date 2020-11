Muti e l'Orchestra Cherubini in streaming anche su Ansa.it

(ANSA) - RAVENNA, 18 NOV - Riccardo Muti e l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini saranno protagonisti al Teatro Alighieri di Ravenna di due concerti in streaming gratuito il 22 e 29 novembre, alle 11 del mattino, sul sito ravennafestival.live (dove saranno a disposizione on demand per 15 giorni) e su Ansa.it, nell'ambito del progetto 'ANSA per la cultura' che vede l'agenzia di stampa ospitare sul proprio sito web streaming dai principali teatri italiani. Si è inoltre rinnovata la collaborazione con lo Spring Festival di Tokyo, che trasmetterà i concerti sul proprio portale.

Il programma del 22 novembre sarà interamente dedicato a Schubert, con la Sinfonia n.3 e l'Incompiuta eseguita per il primissimo concerto della Cherubini nel 2005, mentre domenica 29 si colora d'Italia con il Notturno di Martucci, il Preludio sinfonico di Puccini e pagine di Verdi, dalla Sinfonia del Nabucco ai Ballabili del Macbeth e alle Sinfonie da La forza del destino e I vespri siciliani.

I concerti sono resi possibili dalla collaborazione fra Ravenna Festival, Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e RMMusic, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Inoltre l'iscrizione alle newsletter di Ravenna Festival e RMMusic regalerà l'accesso a contenuti esclusivi dalle prove di questi giorni. (ANSA).