Mes: D'Incà, decisioni spettano al Parlamento

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Di volta in volta il Mes viene tirato fuori come domanda per cercare divisioni all'interno della maggioranza. A livello parlamentare sarà nostro compito dare tutte le informazioni e poi sarà il Parlamento a decidere se adottare o meno il Mes". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Radio Anch'io. (ANSA).