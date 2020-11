Manovra:Orlando, attenzione a proposte Fi, dialoghiamo

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Valuteremo con grande attenzione le proposte avanzate oggi da Forza Italia. Intanto, salutiamo positivamente l'affermazione di un principio presente nelle parole di Berlusconi di oggi: il primo diritto da affermare e difendere è quello alla salute. In nome di questo va sviluppato, come noi abbiamo sempre auspicato, in Parlamento un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche ponendo fine a polemiche sterili ed inconcludenti". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. (ANSA).