Covid: proteste a Berlino, in migliaia contro misure governo

(ANSA) - BERLINO, 18 NOV - Migliaia di persone stanno manifestando a Berlino contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila e diecimila persone, secondo le forze dell'ordine. Un altro migliaio di persone sta sfilando su Marschallbruecke.

Stando al portavoce della polizia, molte persone non indossano la mascherina e gli agenti stanno richiamando al rispetto della distanza. Se questo non sarà rispettato, ha aggiunto, si arriverà alle conseguenze del caso.

Berlino è uno degli hotspot del covid, in Germania. (ANSA).