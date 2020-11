Card. Bassetti, mai perso la spranza di guarire

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - "Ho voluto condividere con gli altri malati umbri quindici giorni di questa dura prova, confortandoci a vicenda, senza mai perdere la speranza della guarigione con l'aiuto del Signore e della Beata Vergine Maria".

E' quanto ha confidato il cardinale Gualtiero Bassetti a un suo collaboratore, dopo essere uscito dalla Terapia intensiva dell'ospedale di Perugia dove è ancora ricoverato a causa del Covid, ma che presto lascerà per un periodo di convalescenza e riabilitazione al Gemelli di Roma.

"Ho condiviso nella sofferenza il clima di una famiglia - ha proseguito il cardinale, secondo quanto riporta il settimanale La Voce - quella dell'ospedale della nostra città, quella famiglia che Dio mi ha dato nell'aiutarmi a vivere con serenità questa grave malattia. In questa famiglia ho ricevuto cure appropriate e ringrazio quanti mi hanno assistito". "Non ho fatto altre scelte e prima di ritornare a casa trascorrerò un periodo di convalescenza distante dalla mia comunità diocesana - ha concluso il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia - ma nella certezza di averla sempre nel mio cuore come lei mi ha sempre nel suo". (ANSA).