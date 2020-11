The Specials, l'utopia sociale in commedia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Esplorare le varie sfumature della commedia affrontando anche temi sociali, con uno sguardo ironico ma non senza speranza. E' la formula, in parte appresa dalla commedia all'italiana, come spesso i due cineasti ricordano, che amano di più Olivier Nakache e Eric Toledano, abituati ai trionfi al botteghino (Quasi amici, Samba, C'est la vie) che tornano con The Specials - Fuori dal comune, dramedy sociale che ha chiuso nel 2019 il Festival di Cannes, per poi uscire l'anno scorso In Francia per circa 14 milioni di euro al botteghino più altri due incassati finora in altri Paesi. Il film ha debuttato in Italia alla Festa di Roma in Alice nella città e arriva dal 18 novembre sulla piattaforma MioCinema distribuito da Europictures e Lucky Red.

Ispirandosi a Stephane Benhamou e Daoud Tatou, due figure di riferimento in Francia con le loro comunità per pazienti affetti da autismo grave e altre patologie, Nakache e Toledano si affidano a Vincent Cassel e Reda Kateb, per interpretare Bruno, di religione ebraica, e Malik, musulmano, da vent'anni in prima linea nell'assistenza attraverso vari progetti dei pazienti autistici più complessi da trattare. Nonostante debbano confrontarsi con ostacoli burocratici e problemi economici.

Il film è frutto della passione dei due registi per il racconto delle utopie sociali, di chi "prova a riparare la società, in un mondo dove non mancano i distruttori, hanno spiegato alla Festa di Roma. Nakache e Toledano sono da anni amici di Benhamou: "Abbiamo spesso parlato delle difficoltà per la sua associazione. Alla fine abbiamo deciso di affrontare il tema in un film, incrociando le vite reali con il cinema".

Ad affiancare l'arrivo su MioCinema di The Specials ci sarà una rassegna di film dedicata, "Fuori dal comune". Tra i titoli titoli in programma: In viaggio verso un sogno di Tyler Nilson e Michael Schwartz; In viaggio con Adele di Alessandro Capitani; Don't Worry di Gus Van Sant; La famiglia Belier di Eric Lartigau; Lo scafandro e la farfalla di Julian Schnabel e Laura Obiols; Mare dentro di Alejandro Amenabar e Sulle mie labbra di Jacques Audiard. (ANSA).