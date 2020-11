Scuola: Casellati, condivisione in classe va recuperata

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Nella Giornata dello studente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza, che significa anche socialità e condivisione. È un terreno che va recuperato, perché la scuola è la fabbrica del nostro futuro". E' il messaggio della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, scritto sui social in occasione della Giornata dello studente. (ANSA).