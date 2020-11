Michelle Obama a Trump, questo non è un gioco

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - "Questo non è un gioco". Michelle Obama interviene con un lungo post su Instagram sul rifiuto del presidente Donald Trump di accettare il risultato delle elezioni e di consentire la regolare transizione del presidente eletto Joe Biden alla Casa Bianca.

L'ex First Lady spiega che una delle grandi responsabilità di un presidente è quella di ascoltare quando si esprime il popolo e anche se è stata dura per loro accettare la vittoria di Trump nel 2016 tutto il personale all'epoca fu istruito in modo da consentire un pacifico passaggio di testimone.

"Invitammo - scrive - la squadra del presidente eletto nei nostri uffici e preparando loro delle note dettagliate su ciò che avevamo imparato negli ultimi otto anni e così come avevano fatto con noi George e Laura Bush". Conclude poi divento che l'amore per il paese richiede di rispettare il risultato delle elezioni anche quando non piace perché la presidenza non appartiene ad un solo individuo o ad un partito. "Fingere che lo sia - dice - giocare con queste teorie cospirative senza base, sia per motivi personali che politici, vuol dire mettere in pericolo la salute e la sicurezza del paese". (ANSA).