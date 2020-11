Di Maio, non esistono cose di destra o sinistra ma l'Italia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Era opportuno che il MoVimento 5 Stelle iniziasse a darsi una struttura, tenendo fede ai suoi valori, ai suoi principi, che significa analizzare i fatti per quello che sono, senza precondizioni ideologiche. Non esistono cose di destra o di sinistra. Esiste l'Italia, il Paese. E dunque esistono misure giuste o sbagliate, in relazione agli interessi e alle esigenze dei cittadini. Ad esempio il lavoro e il fisco, la sicurezza e i flussi migratori, i diritti". Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Facebook.

"Con gli Stati Generali abbiamo avviato una nuova fase, di maturità, per mettere a sistema tutto questo. Arriverà un organo collegiale, che saprà interagire meglio con la nostra base e gli attivisti, da sempre il motore del M5S. Questo - continua Di Maio - dovrà spingerci a credere più in noi stessi e ad assumere un ruolo decisivo all'interno del governo. Siamo la prima forza politica in parlamento, non dobbiamo aver paura di mostrare il nostro peso come fatto già in passato, rispettando sempre la maggioranza in una fase delicatissima per la Nazione. In alto i cuori". (ANSA).