Covid: Francia, Véran, 'cominciata decrescita dell'epidemia'

(ANSA) - PARIGI, 17 NOV - Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ha dichiarato questa mattina che "abbiamo cominciato la decrescita dell'epidemia".

Intervistato da BFM-TV-RMC, Véran ha aggiunto di voler permettere ai francesi "di passare Natale in famiglia", ma non può ancora "fornire una data per la fine del lockdown". (ANSA).