Via libera alla manovra, entro mercoledì alle Camere

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di bilancio. La manovra, che aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è ora attesa a breve in Parlamento. Ci vorrà "ancora qualche ora per la bollinatura", ha spiegato al termine della riunione il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà lasciando Palazzo Chigi: "Penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì" la manovra sarà trasmessa alle Camere.

