Manovra: Fico, governo faccia in fretta

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "In questi giorni - rinnovo l'invito al governo a fare in fretta - arriverà infine alla Camera la legge di Bilancio: un provvedimento fondamentale per tutto il Paese rispetto al quale auspico un confronto ampio e costruttivo fra maggioranza e opposizione". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. (ANSA).