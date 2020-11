Banche, le spagnole Bbva e Sabadell trattano la fusione

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le banche spagnole Bbva e Sabadell stanno dialogando "in relazione a una possibile operazione di fusione" e "hanno avviato una reciproca due diligence come è regola in questo tipo di operazioni" dopo aver "nominato degli advisor esterni". L'annuncio, contenuto in una nota del Bbva, avviene nel giorno in cui la banca spagnola ha raggiunto un accordo per vendere per 9,6 miliardi di euro la sua divisione americana. Se la fusione andasse in porto si tratterebbe della seconda grande operazione di concentrazione in Spagna quest'anno, dopo quella tra Bankia e CaixaBank (ANSA).