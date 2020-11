Honduras: in arrivo forte tempesta tropicale Iota

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 15 NOV - Il governo dell'Honduras ha annunciato una nuova emergenza per l'arrivo, domani, della tempesta tropicale Iota, in evoluzione nel mar dei Caraibi, che dovrebbe toccare terra nel dipartimento meridionale di El Paraíso, Lo riferisce il quotidiano La Tribuna di tegucigalpa.

Dopo meno di due settimane dal passaggio dell'Uragano Eta, che ha causato 200 vittime in CentroAmerica, il Comitato di Allerta del Segretariato di Gestione dei rischi e delle Contingenze nazionali (Copeco) ha lanciato un 'allarme rosso' per tutto il Paese a tempo indeterminato, per la possibilità fra l'altro che nel suo passaggio sull'Honduras Iota si trasformi in uragano di categoria 3.

Questa ipotesi è stata avanzata dal Centro nazionale degli uragani (Nhc) di Miami nel suo ultimo bollettino in cui si precisa che la tempesta tropicale avanza nel mar dei Caraibi in direzione ovest nord-ovest ad una velocità di 9 km/h, accompagnata da piogge battenti e venti con punte di 130 km/h.

Secondo l'Nhc domani in giornata attraverserà l'isola colombiana di Providencia e in serata arriverà in Honduras, interessando anche il vicino Nicaragua. (ANSA).