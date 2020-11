Covid: ministro Germania, servono 4-5 mesi di restrizioni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - I cittadini tedeschi dovrebbero prepararsi per altri 4-5 mesi di misure severe per fermare l'aumento delle infezioni da coronavirus e non dovrebbero aspettarsi che le attuali regole vengano allentate rapidamente.

Lo ha detto al settimanale Bild am Sonntag il ministro tedesco dell'Economia, Peter Altmaier, secondo quanto riferisce il Guardian.

"Non siamo ancora fuori pericolo - ha detto Altmaier, riferendosi ai numeri dell'epidemia -. Non possiamo permetterci una chiusura a yo-yo con l'economia che si apre e si chiude in continuazione". (ANSA).