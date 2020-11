Brexit:Londra, non cambiamo posizione rispetto alla Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - Londra 'non cambierà' la sua posizione nelle trattative in corso con l'Unione Europea sulla Brexit. Lo fa sapere il negoziatore britannico, David Frost.

"Stiamo lavorando per raggiungere un accordo, ma l'unico possibile è uno che sia compatibile con la nostra sovranità nazionale e con la ripresa del controllo sulle nostre leggi, del nostro commercio e delle nostre acque. Questa è stata dall'inizio la nostra posizione e non la cambierò" ha twittato Frost, sottolineando che i colloqui faccia a faccia con il negoziatore Ue, Michel Barnier, riprendono oggi. (ANSA).