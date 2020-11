Usa 2020, Cnn: Biden ha vinto in Arizona

(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Anche la Cnn ha decretato la vittoria di Joe Biden in Arizona, dove l'ultimo candidato presidenziale democratico a trionfare fu Bill Clinton nel 1996.

Nella notte delle elezioni Ap e Fox avevano gia' proiettato il successo di Biden, ma la sua assegnazione era rimasta controversa.

Biden ha vinto l'Arizona e i suoi 11 grandi elettori per circa 11 mila voti (40,40% a 40,06%). Prima di Clinton, l'ultimo democratico che era stato votato in questo stato come presidente fu Harry S. Truman nel 1948. Donald Trump aveva trionfato qui nel 2016 con un vantaggio del 3,5% su Hillary Clinton. L'Arizona à lo 'home state' del defunto senatore repubblicano John McCain, fiero avversario del presidente. La vedova si e' schierata con Biden ed e' entrata nel suo transition team.