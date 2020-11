Ospedale, "lieve miglioramento" card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Quadro clinico generale "in lieve miglioramento" per il cardinale Gualtiero Bassetti, positivo al Covid e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia.

Lo riferisce la Direzione sanitaria nel bollettino medico quotidiano.

I sanitari sottolineano la "stabilità dei parametri respiratori e cardiocircolatori". Il piano terapeutico resta "invariato" e il presidente della Cei "continua l'ossigenoterapia". (ANSA).