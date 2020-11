Natale:Conte,spiritualità non viene bene in tanti

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre ma il Natale non lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all'economia. Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale. Il raccoglimento spirituale, farlo con tante persone non viene bene". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in collegamento con il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

