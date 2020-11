Manovra: sindacati convocati da Conte lunedì

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, sono stati convocati dal premier Giuseppe Conte per un confronto sulla legge di Bilancio, lunedì 16 novembre, nel pomeriggio. Lo si apprende da fonti sindacali.

"Ho convocato i tre segretari per lunedì - ha detto successivamente il premier nel corso di un confronto con il segretario della Cgil, Maurizio Landini - per discutere di legge di bilancio: comincia il confronto con le parti sociali a partire dal sindacato". (ANSA).