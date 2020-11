Manovra: bozza, maxi-legge Bilancio da 243 articoli

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Arriva una prima bozza dell'articolato della Legge di Bilancio per il 2021 ed è subito maxi-manovra: il testo, non ancora definitivo, prevede infatti 243 articoli, suddivisi in 21 capitoli, dal fisco alla sanità, dal lavoro e famiglia al recovery fund . Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023", si legge nella bozza. Istituito anche "un fondo denominato Fondo per la fedeltà fiscale. (ANSA).