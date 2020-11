Lorella Cuccarini, la mia nuova sfida da prof di Amici

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "E' una gioia entrare nella squadra di Amici: oggi forse è l'unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. E poi è un'occasione per mettere alla prova le mie qualità come insegnante in grado di interpretare sogni e aspettative dei ragazzi, di aiutarli a crescere: una grande responsabilità". Lorella Cuccarini è la grande novità, insieme ad Arisa, del corpo docente del talent di Maria De Filippi, che inaugura il 14 novembre alle 14.10 su Canale 5 il ventesimo anno accademico e dal 16 novembre raddoppia: oltre agli speciali del sabato pomeriggio, condotti dalla De Filippi, su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle alle 19 andrà in onda il racconto quotidiano della scuola.

"In un anno così complesso, mi è piaciuto raccogliere la sfida di presentarmi in una veste diversa, stando un po' più dietro le quinte per mettermi a disposizione degli allievi, condividere la mia esperienza e in qualche modo restituire loro il regalo immenso che ho avuto dalla vita", si appassiona la conduttrice, showgirl, cantante, attrice, 55 anni e 35 di carriera dal debutto a Fantastico 6 con Pippo Baudo che la volle come prima ballerina. "Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare. Ma i 'segnali' sono tanti: Canale 5 compie 40 anni e io mi riaffaccio in un rete in cui ho lavorato per 14 anni, un pezzo della mia storia".

Cuccarini vuole archiviare l'esperienza della Vita in diretta, preceduta dalle stoccate via social sulle sue presunte simpatie sovraniste e chiusa tra le polemiche a distanza con Alberto Matano: "Il passato me lo sono buttato dietro le spalle, sono propositiva, c'è ancora tanto di bello da fare". Ma ammette che dopo un anno così complicato "la chiamata di Maria è stata come una carezza, nel senso vero del termine".

Nel corpo docente della danza sono confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini. (ANSA).