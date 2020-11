Covid: Bernini, sì a conferenza capigruppo unificata

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Il presidente Berlusconi ha responsabilmente indicato la via politica per mettere in atto la collaborazione istituzionale tra maggioranza e opposizione sollecitata più volte dal Capo dello Stato. Bene la conferenza unificata dei capigruppo come sede di confronto, che non deve però essere solo formale. Per questo auspichiamo che il governo presenti subito la legge di Bilancio, che deve però segnare una svolta". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).