Conte vede capi delegazione e Gualtieri, Calabria tra temi

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - E' in corso una nuova riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, presente il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

L'incontro, spiega una fonte, non si limita a un solo dossier ma potrebbe spaziare dall'emergenza Covid alla manovra. In discussione dovrebbe esserci anche, secondo un'altra fonte, il dossier Calabria, anche alla luce della controversa nomina del nuovo commissario alla Sanità Giuseppe Zuccatelli. (ANSA).