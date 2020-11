Mediaset: bene terzo trimestre e stime per intero anno

(ANSA) - MILANO, NOV 11 - Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto di 29,4 milioni, permettendo un risultato positivo anche per il complesso dei primi nove mesi: 10,5 milioni. Nel periodo cumulato i ricavi sono stati di 1.722 milioni contro i 2.030 dei primi nove mesi del 2019. Le stime per il quarto trimestre fanno prevedere al Biscione di ottenere per l'intero 2020 un risultato operativo e netto consolidato positivo.

In particolare, nel terzo trimestre "nonostante il calo in atto in tutto il settore media", i ricavi pubblicitari lordi consolidati di Mediaset in Italia registrano una crescita del 4,7% rispetto al pari periodo 2019, con il Biscione che aggiunge che "nella prima parte del quarto trimestre in atto, la raccolta pubblicitaria del gruppo in Italia ha fatto segnare un miglioramento, recuperando ulteriormente il calo registrato nei primi nove mesi".

Il risultato netto di gruppo dei primi nove mesi positivo per 10,5 milioni si confronta con i 92,1 milioni dell'esercizio precedente (riesposto per recepire l'impatto dell'avviamento generato dall'OPA su EI Towers lanciata nel 2018 da 2i Towers Holding con effetto retroattivo a decorrere dal primo ottobre 2018), con il dato del terzo trimestre che "è in controtendenza - spiega il Biscione - rispetto all'abituale stagionalità" con i 29,4 milioni di utile che si confrontano con i 10,6 milioni di perdita dello steso periodo del 2019.

L'Indebitamento finanziario netto consolidato è calato a 1.173 milioni rispetto al dato di inizio anno (1.348 milioni).

Escludendo le passività, rilevate a partire dal 2019 ai sensi dell'IFRS 16, e il debito finanziario, derivante dalle acquisizioni della partecipazione in ProsiebenSat.1, l'indebitamento finanziario netto consolidato di Mediaset è pari a 572,4 milioni rispetto ai 768,8 milioni del 31 dicembre 2019.

La generazione di cassa caratteristica (Free cash flow) "è decisamente considerevole nonostante l'impatto dell'emergenza COVID-19", conclude il Biscione: 236 milioni rispetto ai 243 dei primi nove mesi 2019. (ANSA).