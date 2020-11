Covid: protesta a Kiev contro possibili nuove restrizioni

(ANSA) - MOSCA, 11 NOV - A Kiev, circa 2.000 persone hanno protestato di fronte alla sede del governo ucraino contro una possibile chiusura nel fine settimana delle attività commerciali non essenziali per frenare la diffusione del Covid-19.

Le autorità ucraine stanno valutando di lasciare aperti nei weekend solo alimentari e farmacie. I manifestanti erano soprattutto proprietari di ristoranti e cinema. Alcuni stringevano in mano cartelli con slogan come "Lasciatemi lavorare!" e "Niente lavoro, niente tasse". (ANSA).