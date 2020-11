Covid: Meloni,bene divisione per fasce,la farei provinciale

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Condivido la diversificazione territoriale ma ha senso se è fatta su base proviciale, abbiamo 2 esigenze: combattere la pandemia e non mettere l'Italia economicamente in ginocchio. Più si lavora per cerchi concentrici e più si possono tenere insieme le due esigenze".

Così la leader Fdi Giorgia Meloni a Start su Sky tg24 per la quale il principale problema "è la capienza dei mezzi pubblici" e non i ristoranti. (ANSA).