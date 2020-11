Perù: Parlamento destituisce Vizcarra

(ANSA) - LIMA, 10 NOV - Il Parlamento del Perù ha approvato l'impeachment del presidente della Repubblica Martin Vizcarra per "incapacità morale", al termine della seconda procedura in meno di due mesi, per presunte tangenti ricevute nel 2014 come governatore. La mozione per deporre il capo dello Stato, un tempo amato dalla popolazione per la sua intransigenza contro la corruzione, ha ricevuto più voti degli 87 necessari. Il presidente del Parlamento, Manuel Merino, dovrà ora prendere le redini del governo fino alla fine del mandato di Vizcarra, che scade il 28 luglio 2021.