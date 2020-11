Nagorno:Putin, totale cessate fuoco tra azeri e armeni

(ANSA) - MOSCA, 10 NOV - Armenia e Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per un totale cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ed il presidente azero lham Aliyev - ha detto Putin - hanno firmato una dichiarazione per un "totale cessate il fuoco nel Nagorno-Karaback, zona di conflitto" a partire dalla mezzanotte di martedì, ora di Mosca, (21.00 GMT). Poco prima il premier armeno aveva annunciato il raggiungimento di un accordo "doloroso". (ANSA).