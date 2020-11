Il budget di Europa Creativa cresce del 53%

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ottime notizie da Bruxelles sul prossimo bilancio settennale della Unione. In particolare, sono davvero felice per l'incremento previsto per il futuro budget del programma Europa Creativa, che passerà da 1,64 miliardi di euro, come previsto dalla proposta del Consiglio dello scorso luglio, a 2,24 miliardi di euro, con un incremento del +53% rispetto all'attuale programmazione". Lo annuncia all'ANSA Massimiliano Smeriglio, europarlamentare del gruppo S&D, Relatore Generale del Parlamento Europeo per Europa Creativa 2021-2027. "E' un atto concreto di speranza - sottolinea - che l'Europa consegna ai paesi membri". (ANSA).