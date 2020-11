Cuba: tempesta tropicale Eta, danni ma nessuna vittima

(ANSA) - L'AVANA, 09 NOV - La tempesta tropicale Eta ha attraversato ieri Cuba causando danni alle infrastrutture e alle piantagioni per i venti e le piogge battenti che l'hanno accompagnata, ma nessuna vittima. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Prensa latina.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha seguito personalmente l'evolversi della situazione, confermando l'esistenza di danni in varie zone centrali e orientali dell'arcipelago, soprattutto a causa di inondazioni e l'ingresso del mare nelle zone costiere.

La Protezione civile cubana aveva preparato nei giorni scorsi la popolazione all'arrivo del fenomeno meteorologico, che nel suo passaggio in CentroAmerica ha causato nei giorni scorsi oltre 100 morti, per cui le misure adottate hanno evitato la perdita a Cuba di vite umane.

Intanto Eta si è addentrato in mare la notte scorsa ed ora evolve sugli Stretti della Florida, vicino alla striscia di isole tropicali conosciute come Florida Keys.

Secondo il Centro nazionale degli uragani (Nhc) statunitense, infine, vi sono possibilità che nella giornata odierna la tempesta tropicale si rafforzi e torni a trasformarsi in uragano come era quando ha attraversato il Nicaragua. (ANSA).