Covid: Fico, al via alternanza commissioni-Aula alla Camera

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Abbiamo introdotto una novità nell'organizzazione dei lavori di Montecitorio. Seguiremo infatti il modello dell'alternanza tra commissioni e Aula, così come stabilito nella Conferenza dei capigruppo. Questa settimana dunque l'attività si concentrerà prevalentemente nelle commissioni, mentre l'assemblea si riunirà solo per interpellanze e interrogazioni. Tra sette giorni, invece, sarà l'Aula a proseguire l'esame dei provvedimenti." Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in un post su Fb.

"Questa scelta permetterà di agevolare il lavoro delle commissioni stesse, il confronto che le anima, con l'obiettivo di accrescere la qualità della legislazione e delle funzioni di indirizzo e controllo, in modo da rendere più efficiente nel suo complesso il funzionamento della Camera. È una misura che si aggiunge a quella dell'ampliamento dei casi in cui le commissioni possono riunirsi da remoto e di cui discuteremo, tra i vari temi, nella Conferenza dei presidenti di commissione che si svolgerà proprio domani pomeriggio", spiega Fico, che conclude: "In questi giorni arriverà in Parlamento la legge di bilancio e l'organizzazione del lavoro sarà ancora più importante per permettere un esame ottimale di quella che è una legge fondamentale per il Paese." (ANSA).