Biden, appena avremo vaccino sarà distribuito gratis

(ANSA) - WILMINGTON, 09 NOV - "Appena avremo il vaccino lo distribuiremo nel modo più rapido ed equo possibile e gratuitamente". Lo ha dichiarato il presidente eletto Joe Biden, come aveva promesso in campagna elettorale. Il processo di approvazione del vaccino contro il Covid deve essere guidato dalla scienza in modo che l'opinione pubblica abbia fiducia che sia sicuro ed efficace", ha detto Biden dopo il primo briefing con la sua task force contro il virus. (ANSA).