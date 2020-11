Trump, lunga tradizione di problemi elettorali in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - "Abbiamo una tradizione di problemi elettorali in questo Paese". Lo twitta Donald Trump citando Jonathan Turley, analista legale e penalista. Il presidente torna su Twitter dopo un silenzio di oltre dieci ore seguito alla sua sconfitta. "In Pennsylvania c'è un ordine della Corte Suprema per la separazione" dei voti ricevuti dopo l'Election Day. "Si tratta di un grande numero di schede - prosegue Trump citando Turley -. Quando si parla di un problemi di sistema si parla di come le schede vengono autenticate perché se c'è un problema di autenticazione questo potrebbe avere un effetto sulle intere elezioni". (ANSA).