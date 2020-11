Online sito e Twitter per la 'transizione' Biden-Harris

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Sono stati lanciati oggi online un sito e un account Twitter per accompagnare la transizione del presidente eletto Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca.

Sull'account Twitter 'Biden-Harris Presidential Transition o @transition46', che ha già raccolto migliaia di follower in poche ore, si legge che "il lavoro nei prossimi 73 giorni servirà a costruire le fondamenta della nuova amministrazione con sanità, sicurezza e il carattere delle nostre comunità al primo posto".

Il sito, buildbackbetter.com (ricostruiremeglio.com) espone in maniera più dettagliata il programma che l'amministrazione Biden-Harris si propone di realizzare. Dopo una parte dedicata alle biografie di Biden e Harris sul sito si può leggere il manifesto programmatico della nuova amministrazione, "non ricostruiremo solo ciò che ha funzionato in passato. Questa è la nostra opportunità per ricostruire meglio che mai", e la lista delle sue priorità: Covid-19, ripresa economica, equità razziale e cambiamento climatico. (ANSA).