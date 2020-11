Trump twitta, 'ho vinto queste elezioni, e di molto'

(ANSA) - WASHINGTON, 07 NOV - "Ho vinto queste elezioni, e di molto". Lo twitta Donald Trump mentre lo scrutinio è ancora in corso e non è stato ancora dichiarato un vincitore. "Queste elezioni sono state un completo disastro", ha scritto ancora Trump facendo riferimento al caso delle Georgia, le cui contee hanno usato lo stesso software utilizzato in Michigan e che ha presentato problemi. (ANSA).