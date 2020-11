Ristori bis: Gualtieri, misure per oltre 2,8 miliardi

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Il decreto Ristori Bis approvato nella notte prevede misure per oltre 2,8 miliardi di euro. E' quanto scrive il ministro dell'economia Roberto Gualtieri in un lungo post su Facebook. "In modo tempestivo, interveniamo nuovamente per assicurare un rapido sostegno economico a tutte le categorie più colpite dalle nuove misure di contenimento adottate con l'ultimo Dpcm" scrive Gualtieri. (ANSA).