Open:Renzi,Boschi,Lotti indagati per finanziamento a partiti

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Il senatore Matteo Renzi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Firenze nell'inchiesta sulla fondazione Open. Secondo quanto confermano anche fonti inquirenti, l'ex segretario del Pd, ora leader di Italia Viva, sarebbe accusato di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione che organizzava la Leopolda. Stesse accuse, per fatti del periodo 2012-2018, sono contestate dai pm Luca Turco e Antonino Nastasi a Luca Lotti e Maria Elena Boschi, in quanto componenti del direttivo della fondazione. (ANSA).