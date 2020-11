Vienna: media, perquisizioni in Germania

(ANSA) - BERLINO, 06 NOV - Diverse perquisizioni sono state effettuate all'alba in Germania nell'ambito delle indagini per l'attentato di matrice islamista di Vienna. Lo riportano i siti Die Welt e Bild. Le abitazioni di quattro persone in Bassa Sassonia, Assia e Schleswig-Holstein sono state perquisite, a quanto riferisce il Bka, l'ufficio criminale federale che indaga per reati di terrorismo. Si sospettano legami con il terrorista dell'attacco di Vienna. Ieri il ministro degli Interni Horst Seehofer aveva parlato di legami con alcuni esponenti dell'estremismo islamista in Germania. (ANSA).