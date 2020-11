Vienna: 4 dei 15 fermati avevano precedenti per terrorismo

(ANSA) - BERLINO, 05 NOV - Otto delle quindici persone fermate nell'ambito delle indagini sull'attentato di matrice islamista a Vienna hanno gravi precedenti penali: 4 di loro erano state in precedenza giudicate per reati di terrorismo. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer.

Altri due fermati erano stati condannati per crimini violenti, mentre un altro paio di persone avevano ricevuto condanne per tentato delitto d'onore a Linz, ha proseguito il ministro. Il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer ha intanto fatto sapere che il principale attentatore di Vienna avrebbe avuto legami in Germania. "Con il caso di Vienna abbiamo anche dei collegamenti che portano in Germania con persone "pericolose", osservate 24 ore su 24" ha detto il ministro.

(ANSA).