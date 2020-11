Record contagi, 34.505 casi. 445 morti, mai così da aprile

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Nuovo record di casi Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 34.505 in 24 ore individuati con quasi 220mila tamponi, circa ottomila più di ieri. In aumento anche l'incremento delle vittime, 445 in un giorno, un dato che non si registrava dalla fine di aprile. "I dati di oggi - commenta il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza - non vanno bene, il virus corre e frenarlo è necessario". I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono invece 2.391, 99 più di ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 23.256 ricoverati, con un incremento di 1.140 più di ieri. In crescita, infine, anche il rapporto positivi/tamponi, che è al 15,69%, un punto più di ieri. A livello regionale, il maggior incremento lo fa registrare ancora una volta la Lombardia, con 8.822 casi in un giorno; seguono Campania (+3.888) e Veneto (3.264) (ANSA).